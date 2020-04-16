Исследователи утверждают, что тяжелому течению заболевания подвержены люди с низким уровнем кислорода в крови.

Ученые назвали возможные ранние симптомы тяжелой формы коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американские ученые предварительно установили ранние признаки заражения тяжелой формой коронавируса. Информация об этом размещена на портале medRxiv.

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете наблюдали 4,1 тысячу больных с подтвержденным диагнозом СОVID-19. Половина из этих людей находились в медучреждениях, 650 человек врачи вынуждены были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В результате исследования ученые установили: если у пациента на ранней стадии заражения выявлены повышенные показатели С-реактивного белка, D-димера и ферритина — вероятность того, что заболевание примет тяжелую форму, резко повышается.

По мнению специалистов, на развитие тяжелой формы коронавируса также влияет низкий (менее 88%) уровень кислорода в крови. Эксперты утверждают, что пациенты с ожирением тоже подвержены более тяжелому течению заболевания.

Стоит отметить, что данное исследование носит предварительный характер. Его результаты не подтверждены экспертной оценкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые утверждают — бессимптомная передача коронавируса возможна в 70% случаев.

Тема:
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