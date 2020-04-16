Ученые назвали возможные ранние симптомы тяжелой формы коронавируса

Американские ученые предварительно установили ранние признаки заражения тяжелой формой коронавируса. Информация об этом размещена на портале medRxiv.

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете наблюдали 4,1 тысячу больных с подтвержденным диагнозом СОVID-19. Половина из этих людей находились в медучреждениях, 650 человек врачи вынуждены были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В результате исследования ученые установили: если у пациента на ранней стадии заражения выявлены повышенные показатели С-реактивного белка, D-димера и ферритина — вероятность того, что заболевание примет тяжелую форму, резко повышается.

По мнению специалистов, на развитие тяжелой формы коронавируса также влияет низкий (менее 88%) уровень кислорода в крови. Эксперты утверждают, что пациенты с ожирением тоже подвержены более тяжелому течению заболевания.

Стоит отметить, что данное исследование носит предварительный характер. Его результаты не подтверждены экспертной оценкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые утверждают — бессимптомная передача коронавируса возможна в 70% случаев.