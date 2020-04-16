США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты
В Космическом командовании Штатов подчеркнули, что готовы «сдерживать агрессию и защищать нацию» от недружественных действий в космосе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Shelepin/Nasa, Joel Kowsky, Ian Dudley, Spacex
Испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата провела Россия, утверждают в Космическом командовании ВВС США. Там отметили, что следят за испытаниями ракет, которые могут нести угрозу американским космическим системам.
«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — приводит слова главы Космического командования Джона Реймонда РИА Новости.
Также американцы выразили готовность «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебных действий на просторах космоса. Реймонд напомнил об ответственности, которую несут все космические державы в области поддержания стабильных и устойчивых условий для действий друг друга в космосе.
В апреле 2019 года стало известно, что работы по созданию систем противоспутниковой обороны ведут Россия, Китай и США. Разработки отечественной системы противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» в России начались еще в начале 2010-х годов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли в день космонавтики, 12 апреля.
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