Испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата провела Россия, утверждают в Космическом командовании ВВС США. Там отметили, что следят за испытаниями ракет, которые могут нести угрозу американским космическим системам.

«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — приводит слова главы Космического командования Джона Реймонда РИА Новости.

Также американцы выразили готовность «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебных действий на просторах космоса. Реймонд напомнил об ответственности, которую несут все космические державы в области поддержания стабильных и устойчивых условий для действий друг друга в космосе.

В апреле 2019 года стало известно, что работы по созданию систем противоспутниковой обороны ведут Россия, Китай и США. Разработки отечественной системы противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» в России начались еще в начале 2010-х годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли в день космонавтики, 12 апреля.