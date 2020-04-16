«Ты моя русалка»: обнаженная Наталья Бардо в ванне составила планы на день

Звезда сериала «Улетный экипаж» Наталья Бардо рассказала подписчикам в Instagram, чем занимаются актеры во время самоизоляции. Девушка призналась, что в их планах на день нет ничего экстраординарного, а заодно поинтересовалась, как коротают время ее фолловеры.

«Многие меня спрашивают, чем актеры занимаются во времена карантина. Тем же самым, чем и все. Мой день: Душ, завтрак, заказать стеллажи, разобрать бардак в гараже, решить вопрос с интернетом, звонить бабушке, погулять с Эриком. Обед, оплатить газ, английский, тренировка, дочитать книгу, опубликовать этот пост. Досмотреть любимый сериал, почитать комментарии и уснуть. Какие планы у вас?», — написала Бардо.

Instagram @bardonata

Однако внимание фанатов больше привлекло фото звезды, которым она сопроводила свои размышления. На снимке актриса сидит в ванне нагая, ее тело покрыто легкой пенкой, но все формы девушки целомудренно скрыты. Тем не менее кадр взволновал подписчиком больше, чем ее планы на день.

«Я твой дельфин, ты моя русалка. Как всегда откровенные фото выглядят очень обескураживающе»

«Ая-яй, что ж ты делаешь!»

«Эй, ты же голая!»

«Я еду, подлей горячей воды»

«Очень красивый карантин…», — отмечали поклонники.

Актриса явно любит эпатировать публику. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Бардо выложила фото топлес из душа, чем немало взбудоражила подписчиков.