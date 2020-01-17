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  4. «Как думаете, не слишком ли?» — Наталья Бардо выложила фото топлес из душа

«Как думаете, не слишком ли?» — Наталья Бардо выложила фото топлес из душа

, 16:39 | Мия Субботина Фото 244

Артистка поинтересовалась у подписчиков, насколько нормально публиковать подобные кадры в сети.

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Фото, видео: Instagram @bardonata

Звезда сериала «Улетный экипаж» Наталья Бардо взволновала подписчиков откровенным фото из душа. Российская актриса сделала селфи в ванной комнате без бюстгальтера. Снимок 31-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-профиле.

«Как думаете, не слишком ли для Instagram актрисы?» — поинтересовалась звезда у подписчиков.

Instagram @bardonata

В ответ посыпались восхищенные комментарии о красоте женщины. Правда не все подписчики одобрили такой пикантный снимок Натальи: нашлись те, кто пожурил актрису.

«Наталья, вы очень красивая, но это не обязательно делать, немножко перебор»;

«Слишком скромно, блин! Хочется большего»;

«Актрисы и обнаженными, бывают, снимаются, а тут просто фото чуть ниже плеч. Нормально», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголая Бардо ищет причины агрессии знакомых.

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