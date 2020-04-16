Представитель ВОЗ рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжился после короткого периода спада. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает сайт KP.RU.

По словам специалиста, неделей ранее уровень ежедневной заболеваемости упал примерно до 12%. Тогда болезнь могла перейти в другую фазу, но этого не случилось. Из-за новых заражений уровень заболеваемости вернулся к отметке в 15-18% в сутки.

Сегодня этот уровень составляет около 13%, но остается в фазе роста. Это означает, что люди с легкими симптомами COVID-19 продолжают распространять вирус через последующие контакты, не зная об этом. Отсюда представитель ВОЗ прогнозирует дальнейший рост заболеваемости в России. Эти прогнозы подтверждают все имеющиеся у организации источники.

«Рост можно ожидать. Но мы надеемся — не экспоненциальный рост, невысокий. Надеемся, что меры, которые принимает Москва, сдержат этот процесс. Эпидемия — это не существо, которое растет или уменьшается само по себе. Это результат контакта между людьми», — подчеркнула Мелита Вуйнович.

Ранее 5-tv.ru публиковал актуальные данные о коронавирусе в России и в мире на 16 апреля.

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