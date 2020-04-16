Число зараженных COVID-19 по всему миру — более двух миллионов человек. Болезнь унесла более 131 тысячи жизней.

Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 апреля

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 16 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 046 357 человек. Болезнь унесла 131 356 жизней.

Ситуация в России

В России общее число зараженных COVID-19 достигло 24 567 тысяч человек. Общее число жертв в стране увеличилось до 201.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам перед совещанием с правительством поручил отменить подоходный налог (НДФЛ) на выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава РФ обратился к министру финансов Антону Силуанову с требованием внести соответствующие изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников.

Также Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с членами правительства по ситуации с коронавирусом призвал направить регионам дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов в условиях пандемии.

Банк «РОССИЯ» передал Петербургу медоборудование на 700 миллионов рублей.

За истекшие сутки в Москве, где регистрируется более всего случаев заражений, скончались 7 человек.

СМИ сообщили о переносе Парада Победы 9 мая в Москве. Возможно, Парад Победы пройдет 24 июня, как и в 1945 году.

Россия не выйдет из карантина из-за коронавируса к 9 мая. Об этом заявила Голикова. По словам вице-премьера, неделя с 13 апреля покажет ключевые результаты самоизоляции.

В Мурманской области за сутки выявлено сразу 125 случаев заражения коронавирусом, и все — на одной строительной площадке, в селе Белокаменка. Теперь там введен режим ЧС.

Одиннадцать новых случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области, там умер второй пациент.

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 103.

Власти Красноярского края запускают систему электронных пропусков на период самоизоляции.

Рынки закрывают из-за коронавируса в крупных городах Новосибирской области.

По данным Роспотребнадзора, тестирование на коронавирус в России в настоящее время доступно в 376 лабораториях, в том числе в 24 частных организациях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ситуация в мире

В США зарегистрировано более 639 тысяч случаев заражения коронавирусом, только за сутки в Штатах скончались почти 2.5 тысячи человек с COVID-19.

Между тем Трамп заявил журналистам, что пик коронавируса в США пройден. Глава Белого дома пообещал, что уже 16 апреля администрация Штатов объявит рекомендации о снятии связанных с коронавирусом ограничений.

Ранее Вашингтон приостановил выплату взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в сокрытии информации о пандемии. Речь идет о полумиллиарде долларов ежегодно.

В то же время в Испании фиксируется уменьшение числа выявленных за сутки новых случаев коронавируса. На сегодняшний день количество заразившихся составляет 180 659 инфицированных. С момента объявления пандемии скончались 18 812 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса из числа своих журналистов.

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Тема:
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