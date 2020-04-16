Как Москва решила проблему с пробками и заторами в метро во второй день пропускного режима

Что касается пробок, которые были зафиксированы накануне на въезде в столицу, этим утром их нет — трассы свободны.

Как и вестибюли метро. Всего за сутки ситуация в московской подземке полностью поменялась. Власти ввели автоматизированную систему проверки электронных пропусков.

Корреспонденты Известий Семен Еремин и Кирилл Ольков увидели, как работает контроль цифровых документов сегодня?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пробки образовались на въездах в Москву в первый день пропускного режима.

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