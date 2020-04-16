Артист лишился 200 тысяч рублей в результате брокерской сделки.

Возобновлено расследование по делу о краже денег у актера Виктора Фокина

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Расследование о хищении крупной суммы у российского актера театра и кино Виктора Фокина возобновили столичные правоохранители, пишет РЕН ТВ.

Артист обращался в полицию в октябре 2019 года. Тогда он вложил 200 тысяч рублей для игры на болгарской брокерской бирже, однако дохода ему это не принесло. В результате совершенной сделки он лишился вложенных средств. Однако стражи порядка отказали ему в возбуждении уголовного дела. В марте 2020 года было удовлетворено его ходатайство о возобновлении следствия.

Виктор Фокин играет в столичном театре Et Cetera под руководством Александра Калягина с 2013 года. Зрителю он известен по ролям в картинах «Исполняющий обязанности», «Иван и Коломбина», «Аты-баты, шли солдаты…», «Вторжение» и других отечественных фильмах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у агента Евгения Малкина украли перстень обладателя кубка Стэнли. Кольцо хранилось в его коттедже, расположенном в одном из поселков на Можайском шоссе в Москве.

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