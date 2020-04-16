Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по правоохранителям в Табасаранском районе Дагестана 16 апреля в 4.40 утра по местному времени. Силовики попытались остановить его автомобиль для проверки документов.

В ответ полицейские ликвидировали стрелка. Его личность в настоящий момент устанавливается.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания подозреваемого в стрельбе в подъезде московского дома.