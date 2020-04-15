Видео задержания подозреваемого в стрельбе в подъезде московского дома

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео задержания мужчины, подозреваемого в стрельбе в московском подъезде на Окской улице. На кадрах видно, как предполагаемого нарушителя выводят из здания сотрудники правоохранительных органов.

Согласно неофициальной информации, в момент совершения преступления стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он ранил в ногу одного человека, после чего того пришлось срочно госпитализировать.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото подозреваемого в стрельбе. По данным РЕН ТВ, предполагаемый преступник — Дмитрий О. — бывший сотрудник ГИБДД.