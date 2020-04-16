Открытие расширило представление исследователей о распространении пандемии: фактических случаев заражения COVID-19 гораздо больше, чем зарегистрированных.

Ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые исследовали группу людей с высоким уровнем сформированного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. Такой эффект отметили у жителей немецкой коммуны Гангельт, что находится на границе с Нидерландами.

В этом регионе зафиксирована наибольшая плотность выявленных носителей коронавирусной инфекции в Германии. Изучение крови добровольцев оттуда расширило представление исследователей о распространении пандемии. Об этом рассказал старший научный сотрудник кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ Евгений Шилов. Его слова приводит сайт KP.RU.

Как отметил ученый, в коммуне зафиксировали довольно высокий уровень текущей инфицированности — 2%. Но и уровень людей с антителами к этому вирусу оказался высок — около 14%.

«Минимум две недели назад, в конце марта, эти люди развили иммунный ответ вирусу и, по-видимому, успешно его сдержали. Подавляющее большинство из них не обращалось в больницы и они не были бы выявлены, если бы не это исследование», — сказал Шилов.

Такой результат подтверждает предположение, что клинические случаи заражения COVID-19 — лишь верхушка айсберга. Очевидно, что инфицированных в мире гораздо больше, но инфекция в организмах многих людей развивается бессимптомно или в очень мягкой форме. А значит уровень смертности от коронавируса можно скорректировать в меньшую сторону с учетом большего количества случаев носительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель ВОЗ рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в России.

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Тема:
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