«Пощади!» — Гарик Харламов попытался сделать зарядку с Ляйсан Утяшевой
В «уроке физкультуры» принял участие и Павел Воля.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @garikkharlamov; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Резидент Comedy Club Гарик Харламов присоединился в онлайн-формате к знаменитой гимнастке Ляйсан Утяшевой и ее супругу юмористу Павлу Воле, которые решили приобщить своего друга к зарядке.
Однако, судя по кадрам, физическая форма «Бульдога» в настоящее время не на высоте.
В начале «урока физкультуры» Харламов воскликнул «Пощади!», и продемонстрировал свою любимую позу, далекую от спорта, а именно — лег на диван, закинув на спинку ноги.
Но затем Ляйсан и Павел показали ему одно из упражнений для растяжки ног, которое, впрочем, Гарику практически не удалось выполнить. Тем не менее, все его потуги сопровождались их общим смехом.
Харламов и Воля часто подшучивают друг над другом. Так, «Бульдог» оригинально поздравил своего коллегу по сцене с днем рождения, разместив в соцсетях неожиданный совместный снимок.
Читайте также
42%
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?