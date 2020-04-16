Резидент Comedy Club Гарик Харламов присоединился в онлайн-формате к знаменитой гимнастке Ляйсан Утяшевой и ее супругу юмористу Павлу Воле, которые решили приобщить своего друга к зарядке.

Однако, судя по кадрам, физическая форма «Бульдога» в настоящее время не на высоте.

Instagram @garikkharlamov

В начале «урока физкультуры» Харламов воскликнул «Пощади!», и продемонстрировал свою любимую позу, далекую от спорта, а именно — лег на диван, закинув на спинку ноги.

Но затем Ляйсан и Павел показали ему одно из упражнений для растяжки ног, которое, впрочем, Гарику практически не удалось выполнить. Тем не менее, все его потуги сопровождались их общим смехом.

Харламов и Воля часто подшучивают друг над другом. Так, «Бульдог» оригинально поздравил своего коллегу по сцене с днем рождения, разместив в соцсетях неожиданный совместный снимок.