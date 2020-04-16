С 1 марта Россию покинули 1,2 миллиона иностранцев

Более 1,2 миллиона иностранцев и лиц без гражданства выехали из России с 1 марта по 8 апреля. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Отток приезжих спровоцировала пандемия коронавируса и ужесточение защитных мер в крупных городах страны.

При этом, по информации полиции, 97,7 тысячи иностранных граждан и апатридов обратились за продлением срока временного пребывания в России. 31 марта стало известно, что срок действия виз для них продлят на 90 дней.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения известила мир о пандемии.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в России.

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