Воспитанник многодетной семьи Дель, где истязали детей, может стать фигурантом дела

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о якобы насильственном удержании 20-летним мужчиной 16-летней девушки в ее же квартире в Зеленограде. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 14 апреля.

Этот молодой человек оказался воспитанником той самой многодетной семьи Михаила Деля, которая еще в январе 2017 года «прославилась» тем, что родители истязали восьмерых из 13 детей, напоминает МК. Тогда воспитатель детского сада обнаружила на теле одного из подопечных семьи синяки. Мальчик заявил, что его наказал отец. Представители опеки и полиции изъяли тогда у супругов десять несовершеннолетних. Отец семейства Михаил был осужден за нанесение побоев приемному ребенку и получил 90 часов обязательных работ.

Что касается вероятности противоправных действий парня в отношении жительницы Зеленограда, то по неподтвержденной пока информации он после уличного конфликта скрылся от обидчиков в ее квартире, и стал себя агрессивно вести. Он забаррикадировал входную дверь шкафом и не давал возможности родственнице-опекуну девушки поговорить им по телефону, заявив, что она — заложница.

В конце концов соседям надоели крики за стенкой, и они вызвали полицию.

В декабре прошлого года стало известно о многодетной семье Андрея Бовта в Ленинградской области, который на протяжении семи лет насиловал одну из своих дочерей. Кроме того, в их доме был обнаружен целый арсенал с оружием.