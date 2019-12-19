Среди гор хлама: появилось видео из квартиры матери Андрея Бовта

Появилось видео из квартиры матери владельца арсенала в Химози Андрея Бовта. Ранее 5-tv.ru сообщал, что домой к Вере Лобадюк нагрянули оперативники. Чтобы вскрыть дверь, правоохранителям пришлось прибегнуть к помощи пожарных. То, что они увидели внутри, шокирует.

Жилище оказалась доверху наполнено хламом. Передвигаться от комнаты к комнате силовикам пришлось через горы мусора. С виду квартира не выглядит жилой, однако не пускавшая полицейских обитательница находилась внутри.

Запись обрывается в спальне, где оператор запечатлел завернутое в одеяло тело — предположительно, саму хозяйку дома. Незадолго до визита полиции Лобадюк бросила клич о помощи по телефону. В мессенджере она написала, что считает недопустимым демонстрировать публично ее «немощность, вызывающую жалость». Также женщина посетовала на то, что ее сына объявили маньяком без суда и следствия, а также отобрали у него детей.

По версии следствия, Андрей Бовт на протяжении семи лет имел сексуальную связь со своей дочерью, которой в настоящее время исполнилось 13 лет. Всего в семье проживало восемь детей. Его жена Светлана приходилась ему двоюродной сестрой. Рожденные в семье дети зарегистрированы не были и не посещали образовательные учреждения. Они жили в спартанских условиях. В интервью они также рассказали о жестоком обращении с ними со стороны отца.

Младшие дети Бовта продолжают оставаться в больнице на обследовании. Старших детей из многодетной семьи заберет их тетя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Кроме всего, прочего в ходе обысков в трехэтажном коттедже, в котором проживала семья в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, оперативники нашли внушительный арсенал боевого оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что нейрохирург опроверг диагноз «арахноидит» у Андрея Бовта, который озвучила его мать.