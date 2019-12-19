  1. Пятый канал
  4. Среди гор хлама: появилось видео из квартиры матери Андрея Бовта

Среди гор хлама: появилось видео из квартиры матери Андрея Бовта

, 21:12 | Валентин Черников Эксклюзивное видео 28

Вошедшие в жилище Веры Лабодюк оперативники увидели, в каком хаусе обитает родительница владельца арсенала из Химози.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Нина Алексеева, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 49

Появилось видео из квартиры матери владельца арсенала в Химози Андрея Бовта. Ранее 5-tv.ru сообщал, что домой к Вере Лобадюк нагрянули оперативники. Чтобы вскрыть дверь, правоохранителям пришлось прибегнуть к помощи пожарных. То, что они увидели внутри, шокирует.

Жилище оказалась доверху наполнено хламом. Передвигаться от комнаты к комнате силовикам пришлось через горы мусора. С виду квартира не выглядит жилой, однако не пускавшая полицейских обитательница находилась внутри.

Запись обрывается в спальне, где оператор запечатлел завернутое в одеяло тело — предположительно, саму хозяйку дома. Незадолго до визита полиции Лобадюк бросила клич о помощи по телефону. В мессенджере она написала, что считает недопустимым демонстрировать публично ее «немощность, вызывающую жалость». Также женщина посетовала на то, что ее сына объявили маньяком без суда и следствия, а также отобрали у него детей.

По версии следствия, Андрей Бовт на протяжении семи лет имел сексуальную связь со своей дочерью, которой в настоящее время исполнилось 13 лет. Всего в семье проживало восемь детей. Его жена Светлана приходилась ему двоюродной сестрой. Рожденные в семье дети зарегистрированы не были и не посещали образовательные учреждения. Они жили в спартанских условиях. В интервью они также рассказали о жестоком обращении с ними со стороны отца.

Младшие дети Бовта продолжают оставаться в больнице на обследовании. Старших детей из многодетной семьи заберет их тетя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Кроме всего, прочего в ходе обысков в трехэтажном коттедже, в котором проживала семья в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, оперативники нашли внушительный арсенал боевого оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что нейрохирург опроверг диагноз «арахноидит» у Андрея Бовта, который озвучила его мать.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 49
19 дек
«Обычная шизофрения»: нейрохирург опроверг диагноз «арахноидит» у Андрея Бовта
19 дек
«Пока нельзя!»: Оперативники работают в квартире матери владельца арсенала из Химози
19 дек
«SOS, ломают дверь!»: Мать владельца арсенала в Химози бросила клич о помощи
19 дек
Жена Бовта родила восьмерых детей дома, потому что «боялась ювенальной юстиции»
19 дек
У Бовта в детстве было диагностировано серьезное заболевание головного мозга
19 дек
Друг Бовта у «дома ужасов» намеренно наехал на автомобиле на съемочную группу «Известий»
18 дек
Держал всю Химози в страхе: Бовт до смерти забил собаку на глазах соседей
18 дек
Вооруженный лопатой друг Бовта напал на съемочную группу «Известий»
18 дек
«Он заботливый отец»: Мать Бовта опровергла обвинения в изнасиловании
18 дек
В коттедже в Химози, где Бовт держал арсенал оружия, проходит эвакуация коз

Читайте также

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака

Последние новости

21:39
С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака
21:33
Число аварийных домов в Тулуне увеличилось на 260
21:26
«Развратница!»: полуголая Инесса Шевчук выложила фото из спальни
21:20
ЛНР поддержала идею провести видеоконференцию по обмену пленными
21:17
«Выстрелы очередью»: очевидец рассказал о стрельбе в центре Москвы
21:14
Лена Миро раскритиковала Брухунову в роли ведущей «Модного приговора»

Сейчас читают

Два человека погибли в центре Москвы в результате перестрелки
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
Лиза Галкина очаровала поклонников «мышиным» танцем — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]