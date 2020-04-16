Коронавирус обнаружен у 14 человек в тюменском военном училище
В ходе разбирательства установлено, что один из курсантов контактировал с гражданскими лицами за пределами учебного заведения.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Коронавирус обнаружен у 14 человек в одном из военных училищ Тюмени. Информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.
«В Тюменском высшем военном инженерном командном училище в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат», — цитирует сообщение пресс-службы Минобороны РФ Интерфакс.
В военном ведомстве уточнили, что все инфицированные изолированы и находятся на карантине. Их самочувствие нормальное, симптомов заболевания органов дыхания ни у кого из них нет, температура у всех нормальная.
Между тем предварительное разбирательство показало, что источником заражения стали гражданские лица за пределами учебного заведения, с которыми контактировал один из курсантов, сообщает ТАСС.
Всего в Тюменской области, по данным на 16 апреля, зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, десять пациентов вылечились.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Минобороны рассказали об эпидемиологической обстановке в российских вооруженных силах и ежедневных профилактических мероприятиях в связи с распространением в стране коронавируса.
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