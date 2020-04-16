ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Представительницы отдельных знаков зодиака обладают не самым покладистым нравом, говорят астрологи. Они не закатывают истерик, но как никто умеют превращать в истериков окружающих, в особенности избранников. Перечень таких дам приводит портал Clutch.ua.

Козерог

Женщина-Козерог добра и мила. И если мужчина сделает нечто, что ей не по нраву, она не станет закатывать скандал. Вместо этого дама, не повышая голос, начнет регулярно и с наслаждением его пилить, пока не добьется своего. Особенно ее волнуют вопросы заработка и поддержания порядка в доме.

Стрелец

По натуре она доброжелательна и позитивна. Но своенравность и свободолюбие накладывают отпечаток на характер женщины-Стрельца. Главное оружие этой дикой кошки — неприкрытая правда. Она не выбирает мягких выражений, чтобы не обидеть собеседника, и словами может ударить в самое сердце.

Рыбы

Мягкая и добродушная женщина-Рыбы умеет казаться милой. Когда же она понимает, что мужчина у нее в кармане, может сесть на шею и свесить ножки в позе принцессы. Эта дама умеет манипулировать, давить на жалость, казаться слабой. Так или иначе, она добивается, чтобы ей прислуживали.

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