Истошно воет: собаку больше суток не могут достать из трубы в Подмосковье

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 51 0

Пса пытаются спасти волонтеры и местные жители.

Собака сутки просидела в трубе в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В Подольске собака больше суток просидела в десятиметровой трубе

В Подольске местные жители и волонтеры пытаются спасти собаку, которая оказалась в десятиметровой трубе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Животное обнаружили прохожие. Пес находится глубоко внутри конструкции, установленной под наклоном, поэтому самостоятельно выбраться наружу не может.

Как именно собака оказалась в ловушке, пока неизвестно. Волонтеры предполагают, что животное могли бросить в трубу.

Пес находится внутри конструкции как минимум сутки, возможно, дольше. Все это время он периодически громко воет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что знаменитый тюлень Крош из Фонда друзей балтийской нерпы впервые отправился в открытую Ладогу после десятилетней жизни рядом с людьми. Животное попало к специалистам еще детенышем и из-за особенностей поведения сильно привязалось к человеку.

Специалисты дважды пытались вернуть Кроша в естественную среду, однако оба раза он возвращался обратно. После подготовки и адаптации тюлень все же начал самостоятельную жизнь в открытой воде. Сейчас за его перемещениями следят с помощью спутникового передатчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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