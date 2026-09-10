«Ехал и молился»: двойник Цоя из «Груза 200» столкнулся с медведем в Ленобласти

Двойник Цоя из «Груза 200» столкнулся с медведем в Ленобласти

Музыкант Нияз Садыков, сыгравший Виктора Цоя в фильме «Груз 200», оказался в опасной ситуации во время поездки по лесу в Волховском районе Ленинградской области. Мужчина рассказал 5-tv.ru, что на него вышел медведь, после чего ему пришлось несколько километров спасаться на скутере.

По словам Садыкова, он случайно свернул не на ту дорогу и в темное время суток оказался глубоко в лесу. Когда музыкант попытался развернуться, из-за деревьев раздался треск, а затем он увидел медведя примерно в пяти метрах от себя.

«Когда стал разворачиваться, я услышал с леса, вот слева, где-то метров пять, наверное, треск такой дерева сначала, а потом слышу рык такой. И я как рванул», — рассказал Нияз.

Мужчина рассказал, что зверь некоторое время двигался за ним. Он начал быстро уезжать, однако навигатор в этот момент работал некорректно, из-за чего путь стал еще сложнее.

«Я гнал как мог. <…> Я не знаю, куда он делся. Я ехал, у меня навигатор еще заглючил», — отметил музыкант.

По словам Садыкова, сначала он проехал около километра, затем снова услышал рычание и продолжил движение. В общей сложности ему пришлось преодолеть около 25 километров по лесным дорогам. Несколько раз скутер застревал и падал, а транспорт получил повреждения.

«Бежал, молился, и ехал, молился, падал, уже застревал, но, слава Богу, выбрался», — рассказал мужчина.

Позже местные жители сообщили Ниязу, что в этом районе медведей замечали неоднократно, в том числе в дневное время. Скутер музыкант уже отремонтировал, однако возвращаться в тот лес после произошедшего пока не планирует.

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