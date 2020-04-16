Признаки заболевания у сотрудника МВД проявились несколько дней назад.

У участкового полиции Петербурга подозревают коронавирус

Фото: www.globallookpress.com / Fabio Ferrari

Тема:
Эпидемия коронавируса

У участкового уполномоченного отдела полиции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга заподозрили коронавирус. Как стало известно 5-tv.ru, признаки заболевания у него начали прослеживаться несколько дней назад.

В рабочее время мужчина вместе с другими сотрудниками МВД своего участка патрулировал территорию, выявлял нарушителей режима самоизоляции и проверял, как жители Северной столицы соблюдают самоизоляцию.

Информация о состоянии сотрудника полиции уточняется. О здоровье его коллег пока также ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус обнаружен у 14 человек в одном из военных училищ Тюмени. Информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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