У участкового полиции Петербурга подозревают коронавирус
Признаки заболевания у сотрудника МВД проявились несколько дней назад.
Фото: www.globallookpress.com / Fabio Ferrari
У участкового уполномоченного отдела полиции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга заподозрили коронавирус. Как стало известно 5-tv.ru, признаки заболевания у него начали прослеживаться несколько дней назад.
В рабочее время мужчина вместе с другими сотрудниками МВД своего участка патрулировал территорию, выявлял нарушителей режима самоизоляции и проверял, как жители Северной столицы соблюдают самоизоляцию.
Информация о состоянии сотрудника полиции уточняется. О здоровье его коллег пока также ничего не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус обнаружен у 14 человек в одном из военных училищ Тюмени. Информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.
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