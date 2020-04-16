Лидер РФ принял решение о переносе всех массовых мероприятий к 75-летию Победы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Путин: Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Все приуроченные к 75-летней годовщины Великой Победы мероприятия пройдут в 2020 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Празднование 9 мая перенесено из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.

При этом российский лидер подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» непременно состоятся в этом году, который объявлен Годом памяти и славы.

Глава государства выразил уверенность уверен, что 9 Мая будет отмечаться в каждой семье и будет объединять общество, как и всегда.

Также Путин поручил силовым ведомствам изменить график проведения Парада Победы.

Тема:
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