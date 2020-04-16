Медики диагностировали COVID-19 у жительницы Онгудайского района, к которой приезжали родственники.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Павел Бедняков; www.globallookpress.com / MOD Russia; Sebastian Kahnert; Michal Kamaryt;

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Эпидемия коронавируса

Коронавирус выявлен во всех российских регионах. Последней территорией, в которой зафиксирован случай заболевания COVID-19, стала Республика Алтай, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что заболевание новым внеклеточным агентом было диагностировано у жительницы Онгудайского района республики. Женщину недавно навещали родственники, проживающие в соседнем регионе. В настоящее время власти устанавливают всех, с кем могла контактировать инфицированная жительница.

В региональном правительстве подчеркнули, что гражданам необходимо сохранять спокойствие.

«В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети. Просьба сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число заболевших коронавирусом в Петербурге может достичь 40 тысяч.

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Тема:
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