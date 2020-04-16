Число инфицированных коронавирусом в Петербурге может достичь 40 тысяч
По мнению директора центра Алмазова Евгения Шляхто, такая цифра возможна при негативном сценарии развития ситуации с COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Число заболевших коронавирусом в Петербурге может достичь порядка 40 тысяч. Такой прогноз озвучил директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, подчеркнув, что такая цифра заразившихся рассматривается при негативном сценарии.
«Самая неблагоприятная ситуация — это где-то в районе 40 тысяч, если мы сохраним нехорошую тенденцию, которая есть сейчас. Абсолютное большинство, 35 тысяч — это должны быть легкие больные, которые должны будут лечиться дома. Тяжелых больных мы планируем около шести тысяч, и мы к этому абсолютно готовы, если говорить о прогнозе. Все стационарные мощности к этому времени будут готовы», — сказал он.
Директор медучреждения обратил внимание, что за истекшую неделю темпы прироста числа заразившихся выросли. Так, с 20 марта по 12 апреля скорость прироста заболевших шла по так называемому режиму благоприятного сценария, а именно, удвоение происходило в период за семь дней.
«Однако с 12 апреля по настоящее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с реализацией комбинированного сценария — переход на удвоение количества выявляемых случаев каждые пять дней. Наша задача — вернуться за следующую неделю к удвоению за семь дней», — подчеркнул он.
Шляхто призвал петербуржцев проявить ответственность и соблюдать режим самоизоляции.
«Я вышел на улицу — там пробки на дорогах, люди ходят без масок. Индекс самоизоляции города на целый балл ниже чем в Москве. Так нельзя, будьте благоразумны», — подчеркнул глава центра Алмазова.
По данным Оперативного штаба, в Петербурге за последние сутки выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в городе на Неве COVID-19 диагностирован у 1 083 человека. За это время обследованы 7,9 тысячи человек. Скончались семь пациентов, выздоровели 170.
Врач добавил, что Северной столице нужно стремиться к германскому примеру, где благодаря самодисциплине граждан при большом числе заболевших COVID-19 сохраняется очень низкий уровень летальных случаев.
Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 3448 человек.
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