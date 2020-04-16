Никакие деньги за пропуск платить не нужно — его выдают бесплатно. Способов несколько: на официальных сайтах региональных властей, по СМС или телефону.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В Москве практически исчезли пробки, которые образовались из-за проверки пропусков.

Особый режим действует, но контроль ведется выборочно. Очередей больше нет и в столичной подземке. Проверять цифровые пропуска теперь будут в автоматическом режиме.

Корреспонденты «Известий» проверили работу над ошибками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские медики проводят ежедневно около 100 тысяч тестов на COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+6° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
74.71
1.00 81.28
0.61
ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Последние новости

20:04
«Жива, здорова, счастлива!» — Пугачева поблагодарила всех за поздравления
19:54
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 апреля
19:53
«Как пончик!» — Звезда Playboy восхитила подписчиков идеальной фигурой
19:45
Видео: Кадры крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане
19:39
Михаил Боярский не оплачивает штраф за «мушкетерскую» парковку в Петербурге
19:33
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

Сейчас читают

ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок