Как проверка пропусков в автоматическом режиме спасла Москву от пробок и давки в метро
Никакие деньги за пропуск платить не нужно — его выдают бесплатно. Способов несколько: на официальных сайтах региональных властей, по СМС или телефону.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
В Москве практически исчезли пробки, которые образовались из-за проверки пропусков.
Особый режим действует, но контроль ведется выборочно. Очередей больше нет и в столичной подземке. Проверять цифровые пропуска теперь будут в автоматическом режиме.
Корреспонденты «Известий» проверили работу над ошибками.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские медики проводят ежедневно около 100 тысяч тестов на COVID-19.
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