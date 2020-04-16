В Москве практически исчезли пробки, которые образовались из-за проверки пропусков.

Особый режим действует, но контроль ведется выборочно. Очередей больше нет и в столичной подземке. Проверять цифровые пропуска теперь будут в автоматическом режиме.

Корреспонденты «Известий» проверили работу над ошибками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские медики проводят ежедневно около 100 тысяч тестов на COVID-19.

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