Карантин введен во всех соцучреждениях Ленинградской области
Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; Instagram @drozdenko_au
Карантин введен во всех соцучреждениях Ленинградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«Также этим постановлением я обязываю ввести режим карантина во всех работающих социальных учреждениях Ленинградской области, независимо детский дом, дом-интернат для престарелых граждан или больничное учреждение. Директора всех социальных учреждений должны издать соответствующие приказы», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram.
В документе отмечается, что усилен контроль за соблюдением режима повышенной готовности карантинных мероприятий и режима самоизоляции в 13 населенных пунктах. В список попали Выборг, Всеволожск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, Кудрово, Мурино, Новосергиевка Всеволожского района.
Усиление контроля подразумевает регулярные проверочные рейды, штрафы за систематическое нарушение карантина и самоизоляции, закрытие без предупреждения предприятий и торговли, социальных учреждений при обнаружении нарушений санитарного режима в их работе, а также более интенсивная санитарная обработка общественных территорий, подъездов многоквартирных домов.
По состоянию на 16 апреля в 15 районах Ленинградской области зарегистрировано 330 случаев заражения COVID-19. Вылечились девять инфицированных.
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