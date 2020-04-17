Антималярийный препарат из КНР начнут применять в РФ для лечения коронавируса

Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Golovniov, Russian Government, Wolfgang Zwanzger www.20er.net, Juergen Hasenkopf; Publication.pravo.gov.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Незарегистрированный антималярийный препарат с международным непатентованным наименованием «Гидроксихлорохин» из КНР начнут применять в России для лечения коронавируса. Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ в 2020 году должен осуществить «применение, хранение, распределение и передачу» «Гидроксихлорохина» в таблетках медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19.

Согласно документу, лекарственный препарат был поставлен в Россию на безвозмездной основе предприятием «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг».

Publication.pravo.gov.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что карантин введен во всех соцучреждениях Ленинградской области.

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