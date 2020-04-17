Антималярийный препарат из КНР начнут применять в РФ для лечения коронавируса
Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Golovniov, Russian Government, Wolfgang Zwanzger www.20er.net, Juergen Hasenkopf; Publication.pravo.gov.ru
Незарегистрированный антималярийный препарат с международным непатентованным наименованием «Гидроксихлорохин» из КНР начнут применять в России для лечения коронавируса. Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ в 2020 году должен осуществить «применение, хранение, распределение и передачу» «Гидроксихлорохина» в таблетках медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19.
Согласно документу, лекарственный препарат был поставлен в Россию на безвозмездной основе предприятием «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что карантин введен во всех соцучреждениях Ленинградской области.
- 17 апр
- Летчик Ярошенко сообщил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом
- 17 апр
- ВОЗ открыла официальное сообщество ВКонтакте
- 16 апр
- Глава ФМБЦ рассказал об экстренных испытаниях двух препаратов против COVID-19
- 16 апр
- В мэрии Москвы пояснили, почему ОРВИ будут оценивать как подозрение на COVID-19
- 16 апр
- «Слава Богу, я не одна»: с кем проводит время в самоизоляции Любовь Успенская
- 16 апр
- Организаторы «Бессмертного полка» рассматривают дистанционные форматы акции
- 16 апр
- Нарушившая самоизоляцию Дана Борисова подстроила нападение на себя
- 16 апр
- Карантин введен во всех соцучреждениях Ленинградской области
- 16 апр
- Глава Пятигорска ушел в отставку
- 16 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 апреля
Читайте также
75%
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?