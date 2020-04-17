Антималярийный препарат из КНР начнут применять в РФ для лечения коронавируса

Незарегистрированный антималярийный препарат с международным непатентованным наименованием «Гидроксихлорохин» из КНР начнут применять в России для лечения коронавируса. Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ в 2020 году должен осуществить «применение, хранение, распределение и передачу» «Гидроксихлорохина» в таблетках медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19.

Согласно документу, лекарственный препарат был поставлен в Россию на безвозмездной основе предприятием «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг».

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