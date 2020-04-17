Как выбрать правильный антисептик?

Специалисты советуют покупать антисептики в аптеках и только от проверенных производителей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Татарстане обнаружили подпольный цех по производству обеззараживающих жидкостей. Правоохранители изъяли сотни литров главной антивирусной продукции. И даже если такой антисептик не навредит здоровью, от заражения точно не спасет.

Эксперты советуют покупать антисептики в аптеках, только от проверенных производителей. Антисептики должны быть выполнены по ГОСТу, в крайнем случае, с соблюдением технических условий. Ну а если обеззараживающего средства не найти, подойдет обычное мыло. Хозяйственное или антибактериальное. Щелочь тоже убивает микробы.

Алексей Полторанин разбирался, как выбрать правильный товар — и какие есть альтернативы?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать заражения COVID-19 во время поездки на общественном транспорте.

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Тема:
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