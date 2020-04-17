США постепенно отменяют ограничения

Сроки отмены ограничений будут определять самостоятельно губернаторы штатов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kristin Callahan; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Карантин в США, введенный из-за коронавируса, будут снимать поэтапно, сообщил сегодня Дональд Трамп. Сроки отмены ограничений будут определять самостоятельно губернаторы штатов. И такая стратегия призвана защитить пожилых граждан и тех, кто находится в зоне особенного риска.

При этом, Трамп подчеркнул, что многие американцы, наконец, смогут вернуться на работу. Ведь за неделю на значительной территории США, сказал глава Белого дома, не было ни одного нового случая заражения. И якобы пик пандемии уже пройден.

Вот только эти слова американского лидера — да и само решение отменить карантин — как минимум вызывают недоумение. США по-прежнему остаются мировым лидером по числу заболевших COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в Штатах инфицировано уже почти 670 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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