Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19

США прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения. Такое странное решение во время пандемии принял Дональд Трамп.

Об этом американский президент заявил, как только стало известно, что в стране за ночь побит рекорд по количеству умерших от COVID-19.

Обвинений в отношении ВОЗ множество, по всем пунктам в США проведут расследование.

Что ответили Трампу, расскажет Кристина Федорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке.

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