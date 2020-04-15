Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19
Американский лидер принял решение о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Doug Mills; 5-tv.ru
США прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения. Такое странное решение во время пандемии принял Дональд Трамп.
Об этом американский президент заявил, как только стало известно, что в стране за ночь побит рекорд по количеству умерших от COVID-19.
Обвинений в отношении ВОЗ множество, по всем пунктам в США проведут расследование.
Что ответили Трампу, расскажет Кристина Федорова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке.
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