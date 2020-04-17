Московские врачи вылечили от коронавируса еще 123 человека

Еще 123 пациента выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции в Москве. В общей сложности число поборовших COVID-19 увеличилось до 1517 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в столице стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки. Это говорит о положительной динамике борьбы с пандемией.

Московские пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в стационарах или на дому в зависимости от их состояния. После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

Кроме того, власти приняли решение расценивать все случаи ОРВИ у москвичей как подозрение на COVID-19. За такими пациентами врачи будут следить и направлять на диагностику в случае ухудшения состояния в один из 45 КТ-центров города.

Ранее 5-tv.ru писал, что в мэрии Москвы пояснили, почему ОРВИ будут оценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112