Московские врачи вылечили от коронавируса еще 123 человека
В столице выздоровели 1517 пациентов, которым диагностировали COVID-19.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Еще 123 пациента выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции в Москве. В общей сложности число поборовших COVID-19 увеличилось до 1517 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в столице стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки. Это говорит о положительной динамике борьбы с пандемией.
Московские пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в стационарах или на дому в зависимости от их состояния. После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.
Кроме того, власти приняли решение расценивать все случаи ОРВИ у москвичей как подозрение на COVID-19. За такими пациентами врачи будут следить и направлять на диагностику в случае ухудшения состояния в один из 45 КТ-центров города.
Ранее 5-tv.ru писал, что в мэрии Москвы пояснили, почему ОРВИ будут оценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию.
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