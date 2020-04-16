В мэрии Москвы пояснили, почему ОРВИ будут оценивать как подозрение на COVID-19
По словам заместителя столичного градоначальника Анастасии Раковой, эпидемиологическая ситуация остается напряженной.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр
Столичные врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), так как отличить раннюю степень COVID-19 от простудного заболевания затруднительно. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
«Вирус уже активно распространяется внутри города. В этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ достаточно сложно. Поэтому по предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирус», — сказала Ракова.
Она добавила, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной — каждые день отмечается увеличение числа заболевших. При этом среди них все меньше тех, кто вернулся из-за границы и, соответственно, мог вернуться на родину уже зараженным.
Как передавал 5-tv.ru, приравнять признаки ОРВИ и подозрение на COVID-19 ранее предложили в Министерстве здравоохранения России.
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