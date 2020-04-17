«Богиня моей жизни»: Ратаковски топлес покорила сердца фанатов

Модель снялась для рекламы купальника, однако надела всего лишь одну его часть.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Еще одной серией жарких фото порадовала поклонников в Instagram американская модель Эмили Ратаковски. Девушка предстала практически топлес, скромно прикрывая свои формы руками.

Она снялась для рекламы купальников собственного бренда, однако решила продемонстрировать только бикини, избавившись от верхней части комплекта. Дополнила образ Эмили простой панамой, скрывающей от яркого солнца лицо.

Instagram @emrata

Несмотря на то, что модель часто балует публику такими откровенными кадрами, фолловеры пришли в восторг.

«Клевая»

«Богиня моей жизни»

«Что ты делаешь с нами?!»

«Ох, какая шикарная»

«Счастливой изоляции», — писали в комментариях подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эмили Ратаковски примерила костюм сексуального пасхального кролика. В условиях самоизоляции звезда отметила праздник с настоящим размахом. Символ праздника в ее исполнении получился уж слишком сексуальным: звезда лишь надела крошечные трусики, бюстгальтер, кожаный корсет и ушки, украшенные стразами.

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