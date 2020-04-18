«Подарки каждый день!» — Юлия Михалкова решила порадовать подписчиков
Чтобы получить приз пользователи должны выполнить легкое задание.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Актриса Юлия Михалкова решила порадовать пользователей Instagram. Каждый день экс-участница шоу «Уральские пельмени» будет дарить подарки своим подписчикам. Для того, чтобы получить приз, нужно подписаться на друзей Михалковой и терпеливо ждать. Об этом Юлия сообщила в своем профиле. Актриса выложила видео, где она в красном платье и с красной помадой на губах шлет воздушный поцелуй.
«Подарки каждый день! Все просто! Подпишись на всех моих друзей в подписках, их 34. И сегодня в 20:00 я буду дарить первые подарки!» — объяснила условия актриса.
Также Юлия пообещала всем, кто получит подарки, лично подписать и отправить открытку.
Подписчики обрадовались идеи Михалковой и сразу же выполнили необходимые условия.
«Все сделал»;
«Подписалась»;
«Ждем, ждем», — сообщили пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Деми Роуз решила разыграть среди подписчиков пять тысяч долларов.
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