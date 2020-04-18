Чтобы получить приз пользователи должны выполнить легкое задание.

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Фото, видео: Instagram @mihalkova

Актриса Юлия Михалкова решила порадовать пользователей Instagram. Каждый день экс-участница шоу «Уральские пельмени» будет дарить подарки своим подписчикам. Для того, чтобы получить приз, нужно подписаться на друзей Михалковой и терпеливо ждать. Об этом Юлия сообщила в своем профиле. Актриса выложила видео, где она в красном платье и с красной помадой на губах шлет воздушный поцелуй.

«Подарки каждый день! Все просто! Подпишись на всех моих друзей в подписках, их 34. И сегодня в 20:00 я буду дарить первые подарки!» — объяснила условия актриса.

Instagram @mihalkova

Также Юлия пообещала всем, кто получит подарки, лично подписать и отправить открытку.

Подписчики обрадовались идеи Михалковой и сразу же выполнили необходимые условия.

«Все сделал»;

«Подписалась»;

«Ждем, ждем», — сообщили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Деми Роуз решила разыграть среди подписчиков пять тысяч долларов.

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