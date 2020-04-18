Анна Седокова опубликовала интимное фото с Янисом Тиммой

Российская певица Анна Седокова выложила в Instagram откровенное фото с баскетболистом Янисом Тиммой. Еще полгода назад она тщательно скрывала подробности личной жизни и не рассказывала подписчикам, кто ее новый бойфренд. Однако когда все узнали, что Седокова встречается с латвийским спортсменом, в социальных сетях фотографии с ним пошли одна за другой.

Первое время подписчики певицы видели милые снимки, где пара сидит в обнимку, но сейчас, во время коронавирусной самоизоляции, дело дошло до прямого интима. Недавно Анна опубликовала фото, где они с Тиммой позируют перед зеркалом в нижнем белье.

Instagram @annasedokova

При этом поза, которую приняли влюбленные, показалась подписчикам Анны слишком вызывающей.

«Красиво, конечно…но я бы свою маму не хотела в таком ракурсе видеть»;

«Почему в трусах? Это возмутительно! Никакой эстетики»;

«Пошло очень смотрится! И это мать троих детей…» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова размышляла о любви и отношениях.