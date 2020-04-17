В МВД Башкирии объяснили инцидент с задержанием детей в Нефтекамске

В МВД Башкирии прокомментировали инцидент с задержанием детей в Нефтекамске. По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 16 апреля на перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Строителей.

Произошедшее снял на камеру мобильного телефона житель одного из домов и выложил в сеть. На кадрах видно, как стражи порядка ведут 13-летнюю девочку и семилетнего мальчика по направлению к патрульному автомобилю. При этом подросток истошно кричит на всю улицу. Очевидец в этот момент громко предупреждает полицейских, что фиксирует происходящее на камеру.

В региональном главке МВД отметили, что дети находились в вечернее время на улице без сопровождения взрослых вопреки указу главы Башкирии о запрете в период самоизоляции находиться в общественных местах. Девочка рассказала стражам порядка, что родители уехали в соседний регион и оставили их одних. Брат с сестрой решили добраться на такси до родственницы, но таксист, по невыясненным причинам, высадил детей.

«Полицейские доставили детей в отдел по городу Нефтекамску, установили данные родителей, пригласили в отдел и передали им детей. Сейчас устанавливаются данные этого таксиста, а также уточняются обстоятельства нахождения детей на улице в вечернее время без взрослых. Сейчас в целях профилактики проводится работа с органами опеки и образования города», — цитирует сообщение регионального МВД Ufa1.ru.

По некоторым данным, разобраться в обстоятельствах произошедшего намерена и уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии продлят режим самоизоляции до лета.