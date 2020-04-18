Прокуратура проверяет законность повышения тарифов управляющими компаниями в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разбираются в скандале с квитанциями за услуги ЖКХ. Жильцы дома обнаружили, что некоторые тарифы резко выросли — на 12%. Теперь деятельность коммунальщиков проверяет прокуратура.

Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что платежки с астрономическими суммами приходят жителям старого дома в Усинске республики Коми.