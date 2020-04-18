Прокуратура проверяет законность повышения тарифов управляющими компаниями в Нижнем Новгороде
Городские коммунальщики подняли тарифы на содержание домов сразу на 10-12%, не спросив согласия самих жильцов.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В Нижнем Новгороде разбираются в скандале с квитанциями за услуги ЖКХ. Жильцы дома обнаружили, что некоторые тарифы резко выросли — на 12%. Теперь деятельность коммунальщиков проверяет прокуратура.
Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что платежки с астрономическими суммами приходят жителям старого дома в Усинске республики Коми.
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