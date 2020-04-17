Работающим россиянам старше 65 лет продлят больничные до 30 апреля

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить еще один электронный больничный на период с 20 по 30 апреля на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, аналогичный действующему с 6 по 19 апреля. Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, предоставлять дополнительные документы для этого необходимости нет, пишет Утро.ру.

Листок временной нетрудоспособности будет оформляться в соответствии с данными, которые работодатель в электронном виде предоставляет в Фонд социального страхования.

Однако при продлении больничного для работающего гражданина старше 65 лет есть оговорки — в этот период он не должен быть переведен на удаленную работу, и не должен находиться в отпуске.

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с режимом самоизоляции высчитывается по общим правилам: при стаже более восьми лет дни больничного оплачиваются в 100% размере . Для расчета берется заработок за два года, ограниченный среднемесячным заработком 69 961,65 рублей.

Ранее 5-tv.ru передавал, что, согласно соцопросу, каждый второй руководитель считает, что режим самоизоляции никак не повлиял на продуктивность подчиненных, а в некоторых случаях даже улучшил показатели.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112