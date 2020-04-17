Глава Ленобласти разъяснил правила самоизоляции для жителей региона
По словам Александра Дрозденко, от людей главным образом требуется не находиться на улице без дела и избегать компаний.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с главами районов правила введенного в регионе режима самоизоляции. По его словам, в период пандемии коронавируса для людей важно не находиться за пределами дома без дела.
Покидать жилище нужно лишь в случае надобности сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку или пройтись с ребенком. Не запрещается заниматься во дворе спортом или выходить на свежий воздух. Главное при этом — соблюдать требования социальной дистанции.
«Если группа лиц играет в футбол — это нарушение. Если мы видим, что в скверике мамы собрали десять детей, которые играют вместе — это нарушение санитарных требований. Мы должны за это наказывать», — сказал губернатор.
Кроме того, глава региона обратил внимание на соблюдение правил Роспотребнадзора в торговых точках. Все их работники должны иметь средства защиты, напомнил Александр Дрозденко. В магазинах должны быть расчерчены дистанционные разметки для посетителей. В противном случае его могут закрыть.
Руководитель Ленобласти также поручил проконтролировать выполнение защитных требований на транспорте и в работающих учреждениях.
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