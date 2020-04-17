По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, в России показатель зараженности COVID-19 значительно ниже, чем в других странах.

Попова сравнила заболеваемость коронавирусом в РФ с другими странами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный санитарный врач России Анна Попова сравнила заболеваемость коронавирусом в России с другими государствами. В ходе анализа выяснилось, что в РФ показатель зараженности COVID-19 в несколько раз меньше, чем в других странах.

В РФ на 100 тысяч населения он составляет 17. В то время, например, в Канаде, эти цифры выше в пять раз, а в Швейцарии — в 20. По словам Поповой, в нашей стране наблюдается медленный темп прироста зараженных — меньше 20%. Главный санитарный врач выразила надежду, что РФ удастся избежать такого пика заболеваемости, как в Европе и США.

В ходе выступления Попова напомнила, что 80% пациентов в России, у которых обнаружили коронавирус, оказались младше 60 лет.

«80% — это люди младше 60 лет. 5% — дети и только 15% — люди старше 60 лет, даже не 65», — подчеркнула главный врач РФ.

По ее мнению, эти данные говорят о том, что люди старшего поколения в стране защищены и соблюдают режим самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирусом в России за прошедшие сутки заразились 4070 человек. Такие данные обнародовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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