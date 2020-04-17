МИД рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам за рубежом

Самой распространенной ошибкой в указании своих данных являются неправильные реквизиты банковских карт.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

МИД России рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам, процесс ведется круглосуточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Что касается материальной помощи, по состоянию на текущий момент оформлено свыше восьми тысяч поручений на выплаты, порядка 28 тысяч заявок находится еще на рассмотрении», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что количество городов РФ, принимающих рейсы с возвращающимися на родину россиянами, в ближайшее время увеличится.

По ее словам, МИД РФ получает «огромное количество запросов», как индивидуальных, так и групповых на предмет уточнения этапа рассмотрения заявки.

«Многие заполнили соответствующие анкеты достаточно давно, но до сих пор не получили выплаты, это основной вопрос. Процесс рассмотрения не останавливается ни на минуту, практически круглосуточно ведется. Любой отказ по итогам рассмотрения доводится до заявителя. Если этого не произошло, и ваша заявка еще не рассмотрена, значит, я хочу обратить на это внимание, …формы заполняются не достаточно внимательно», — уточнила официальный представитель МИД.

Захарова пояснила, что самой распространенной ошибкой является неточность указания реквизитов банковской карты, когда заявители сообщают вместо 16 стандартных цифр меньшее или большее их количество.

Как сообщал 5-tv.ru, Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля.

Тема:
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