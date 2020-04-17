МИД рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам за рубежом
Самой распространенной ошибкой в указании своих данных являются неправильные реквизиты банковских карт.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
МИД России рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам, процесс ведется круглосуточно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
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Захарова подчеркнула, что количество городов РФ, принимающих рейсы с возвращающимися на родину россиянами, в ближайшее время увеличится.
По ее словам, МИД РФ получает «огромное количество запросов», как индивидуальных, так и групповых на предмет уточнения этапа рассмотрения заявки.
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Захарова пояснила, что самой распространенной ошибкой является неточность указания реквизитов банковской карты, когда заявители сообщают вместо 16 стандартных цифр меньшее или большее их количество.
Как сообщал 5-tv.ru, Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля.
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