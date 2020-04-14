Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов. До 20 апреля граждан России планируют вывезти из Дубая, Стамбула, Дели, Тель-Авива и Гоа.

По данным ведомства, с 6 апреля было совершено 22 рейса, которыми в РФ доставили около четырех тысяч россиян.

«Всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, перевезено 3 172 соотечественника. 13 апреля рейсами „Аэрофлота“ из Мадрида и Подгорицы домой вернулось 255 человека. Сегодня „Сибирь“ из Бангкока в Новосибирск доставила 197 человек, в Иркутск — 156. „Аэрофлот“ выполнил рейс Анталья — Москва, перенесенный с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа на выходные. В Москву вернулись 146 человек», — цитирует РИА Новости сообщение Росавиации.

15 апреля «Аэрофлот» доставит граждан РФ из Нью-Йорка. Вывозной рейс предусматривает прилет в два города — Санкт-Петербург и Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» во второй раз сократил количество внутренних рейсов.

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