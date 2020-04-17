Россия заподозрила лаборатории США за рубежом в разработке смертельных патогенов

Вашингтон стремится развернуть такие спецобъекты особенно на постсоветском пространстве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

Лаборатории США, дислоцированные в других странах, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В том числе, особое внимание в распределении подобных специализированных химических объектов США уделяют постсоветскому пространству. Захарова подчеркнула, что Москве известно о том, что Вашингтон предложил Тбилиси расширить военные исследования находящейся в окрестностях грузинской столицы биолаборатории.

«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», — подчеркнула дипломат.

Под Тбилиси находится печально известная лаборатория Ричарда Лугара, в которой американские военные проводили эксперименты на людях с использованием химического оружия. Грузинские СМИ писали о летальных случаях и патологиях у ее обитателей. Эксперты Роспотребнадзора не исключают возможность искусственного изменения вирусов в лабораториях США на территории постсоветского пространства.

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