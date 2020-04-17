Власти Кубани продлили режим карантина из-за коронавируса до 30 апреля
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что количество инфицированных COVID-19 в регионе растет.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса в регионе до 30 апреля. Об этом глава Кубани заявил 17 апреля в ходе заседания оперативного штаба.
Вениамин Кондратьев отметил, что число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае неуклонно растет.
«Невзирая на принимаемые карантинные меры, количество инфицированных растет. С учетом того, что мы не достигли даже еще пика, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера. Ситуация контролируемая, и нам важно ее оставить контролируемой», — цитирует Вениамина Кондратьева ТАСС.
Режим карантина из-за коронавируса власти Кубани ввели одними из первых в России с 31 марта. В регионе было приостановлено транспортное сообщение. Передвижение на личных автомобилях разрешено только при наличии спецпропусков.
Краснодарские курорты прекратили прием отдыхающих. В крае закрыты все торговые центры и объекты по оказанию услуг населению. 12 апреля власти решили возобновить работу рынков и ярмарок при условии соблюдения мер санитарной безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что работающим россиянам старше 65 лет продлят больничные до 30 апреля.
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