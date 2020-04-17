Эксперт рассказал, когда Петербург достигнет пика заболеваемости COVID-19
Исходя из пессимистического прогноза, число инфицированных коронавирусом в Северной столице и Ленобласти в ближайшие два месяца может достигнуть 120 тысяч человек.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru
Петербург и Ленинградская область достигнут «плато» по заболеваемости коронавирусной инфекцией в первой половине июня. Об этом рассказал журналистам руководитель Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков.
«Исходя из того, что мы видим сейчас, заболеваемость достигнет пика в июне. Пока нет оснований считать, что ситуация будет кардинально улучшаться. Потому что мы не принимаем более жестких мер. После июня можно прогнозировать падение. Оно будет заметно в августе–сентябре», — отметил эксперт.
С февраля этого года Боровков возглавляет группу, которая занимается прогнозированием развития ситуации с пандемией в ряде регионов России, включая Северную столицу и Ленобласть. В работе принимают участие математики, программисты, вирусологи, эпидемиологи и экономисты. Исходя из коэффициента заболеваемости, интенсивности контактов, смертности, интенсивности выздоровления, специалисты составляют несколько прогнозов распространения коронавируса.
Как отмечает эксперт, по оптимистическому сценарию максимальное число заболевших в Петербурге и Ленобласти к середине июня не превысит 40 тысяч человек. Пессимистический сценарий рассчитывается с учетом массового нарушения режима самоизоляции, которое уже не раз наблюдалось в городе на Неве. Исходя из этого сценария, число зараженных в июне может составить около 120 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 100 медиков заражены коронавирусом в Петербурге.
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