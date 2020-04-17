Московских полицейских проинформировали о праве журналистов передвигаться без QR-кодов
Как уточнили в МВД, пропуск на въезд и передвижение по столице не требуется для государственных и муниципальных служащих, судей, адвокатов, работников СМИ и охранников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Московских полицейских проинформировали о том, что журналисты могут передвигаться по городу без специализированного цифрового пропуска. Об этом сообщили в столичном главке МВД в ответ на заявление Союза журналистов России.
В правоохранительных органах пояснили, что на въезде в Москву работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют движение транспорта и проверяют наличие пропуска, однако для определенных категорий граждан, в том числе работников СМИ, он необязателен.
«При этом до всех наружных нарядов доведена информация что получение такого пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам», — цитирует Интерфакс сообщение полиции.
Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил о жалобах журналистов на игнорирование полицейскими их пресс-карт и требовании QR-кодов.
Как писал 5-tv.ru, проверка пропусков в автоматическом режиме спасла Москву от пробок и давки в метро.
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