Московских полицейских проинформировали о праве журналистов передвигаться без QR-кодов

Московских полицейских проинформировали о том, что журналисты могут передвигаться по городу без специализированного цифрового пропуска. Об этом сообщили в столичном главке МВД в ответ на заявление Союза журналистов России.

В правоохранительных органах пояснили, что на въезде в Москву работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют движение транспорта и проверяют наличие пропуска, однако для определенных категорий граждан, в том числе работников СМИ, он необязателен.

«При этом до всех наружных нарядов доведена информация что получение такого пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам», — цитирует Интерфакс сообщение полиции.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил о жалобах журналистов на игнорирование полицейскими их пресс-карт и требовании QR-кодов.

Как писал 5-tv.ru, проверка пропусков в автоматическом режиме спасла Москву от пробок и давки в метро.

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