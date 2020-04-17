В России опробовали новейший метод лечения больных коронавирусом
Данная технология давно используется в системе ФМБА России для восстановления спортсменов.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru
Новейший метод лечения пациентов с коронавирусом опробовали врачи Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна.
По словам заместителя генерального директора центра Юрия Удалова, данная технология на протяжении многих лет используется в системе Федерального медико-биологического агентства России для восстановления спортсменов сборных команд страны. Инфицированные COVID-19 больные получают лечение путем оксигенации в барокамере.
«Дело все в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект. Поскольку в системе ФМБА России эта методика использовалась еще давно для восстановления спортсменов сборных команд РФ — мы эту методику в течение двух дней буквально с момента, как были опубликованы эти данные, внедрили. И уже первый пациент получает это лечение в полном объеме», — сказал Юрий Удалов.
Заместитель гендиректора ФМБЦ имени Бурназяна отметил, что клиническая эффективность методики уже доказана. Суть заключается в насыщении крови пациента кислородом — через маску, через аппарат ИВЛ или в барокамере.
«Барокамера бывает нескольких видов, в данном случае, это нормобарическая барокамера, которая как раз дает тот самый эффект лучшего проникновения (кислорода — Прим.ред.)», — добавил Юрий Удалов.
Специалист подчеркнул, что технология подходит для лечения больных COVID-19 в состоянии средней тяжести. Пациентов привозят в ФМБЦ на процедуру из клинических отделений, после чего возвращают в стационар. В настоящее время в медучреждении лечатся 93 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ФМБЦ рассказал о применении телемедицины против коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 17 апр
- Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
- 17 апр
- Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
- 17 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля
- 17 апр
- В парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции
- 17 апр
- Глава Ленобласти разъяснил правила самоизоляции для жителей региона
- 17 апр
- Эксперт рассказал, когда Петербург достигнет пика заболеваемости COVID-19
- 17 апр
- «Береженого Бог бережет»: Путин о создаваемых резервах для борьбы с коронавирусом
- 17 апр
- Власти Кубани продлили режим карантина из-за коронавируса до 30 апреля
- 17 апр
- Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
- 17 апр
- РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы
Читайте также
81%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?