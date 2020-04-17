Новейший метод лечения пациентов с коронавирусом опробовали врачи Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна.

По словам заместителя генерального директора центра Юрия Удалова, данная технология на протяжении многих лет используется в системе Федерального медико-биологического агентства России для восстановления спортсменов сборных команд страны. Инфицированные COVID-19 больные получают лечение путем оксигенации в барокамере.

«Дело все в том, что во многих исследованиях, которые вышли в мире, как раз делается акцент на то, что нормобарическая оксигенация дает свой положительный эффект. Поскольку в системе ФМБА России эта методика использовалась еще давно для восстановления спортсменов сборных команд РФ — мы эту методику в течение двух дней буквально с момента, как были опубликованы эти данные, внедрили. И уже первый пациент получает это лечение в полном объеме», — сказал Юрий Удалов.

Заместитель гендиректора ФМБЦ имени Бурназяна отметил, что клиническая эффективность методики уже доказана. Суть заключается в насыщении крови пациента кислородом — через маску, через аппарат ИВЛ или в барокамере.

«Барокамера бывает нескольких видов, в данном случае, это нормобарическая барокамера, которая как раз дает тот самый эффект лучшего проникновения (кислорода — Прим.ред.)», — добавил Юрий Удалов.

Специалист подчеркнул, что технология подходит для лечения больных COVID-19 в состоянии средней тяжести. Пациентов привозят в ФМБЦ на процедуру из клинических отделений, после чего возвращают в стационар. В настоящее время в медучреждении лечатся 93 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ФМБЦ рассказал о применении телемедицины против коронавируса.

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