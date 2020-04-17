Глава ФМБЦ рассказал о применении телемедицины против коронавируса

По словам Александра Самойлова, данный вид помощи пациентам и медикам в условиях самоизоляции крайне необходим.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна Александр Самойлов в интервью МИЦ «Известия» рассказал о применении телемедицины против коронавируса.

По словам доктора медицинских наук, данный вид помощи пациентам и врачам в условиях режима самоизоляции крайне необходим.

«Мы являемся головным учреждением в системе ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство — Прим.ред.) с точки зрения научно-методического сопровождения. На базе нашего центра проводятся научные исследования, у нас есть свой большой клинический опыт. Наш центр имеет большую историю, в том числе — оказания помощи после чернобыльской катастрофы. С точки зрения опыта, готовности, технологий, наш центр оказывает методическую помощь врачам в системе ФМБА», — сказал Александр Самойлов.

Член-корреспондент РАН отметил, что в ФМБЦ организована работа колл-центра, который в круглосуточном режиме проводит консультации. В учреждении постоянно дежурят врачи-реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты. В случае, когда у медиков возникают вопросы относительно оказания помощи тяжелобольным пациентам, специалисты центра имени Бурназяна осуществляют поддержку.

«В случае необходимости даже забираем таких пациентов на себя. У нас хорошо отработаны Москва и Московская область. Мы достаточно много пациентов тяжелых забрали в наши стены. И точно так же мы сейчас отрабатываем этот механизм в регионах, там, где присутствует ФМБА», — отметил Александр Самойлов.

Глава ФМБЦ имени Бурназяна добавил, что в век информатизации возможности телемедицинских консультаций достаточно широки. Специалисты в силах дистанционно ознакомиться с параметрами пациента, передать снимки, оценить риски возможных осложнений и в результате принять важное тактическое решение по дальнейшему лечению.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем надевать маску здоровым людям при выходе на улицу.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 апр
В МВД Башкирии объяснили инцидент с задержанием детей в Нефтекамске
17 апр
Коронавирусом в России за сутки заразились 4070 человек
17 апр
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 123 человека
17 апр
Эшли Грэм с мужем в самоизоляции «поменялись» телами — фото
17 апр
Видео: Лучшие спортсмены МВД призвали россиян поддерживать форму в самоизоляции
17 апр
Как выбрать правильный антисептик?
17 апр
Французские ученые из Университета Прованса установили температуру гибели коронавируса
17 апр
В МЧС рекомендуют не носить защитную маску на улице
17 апр
Коронавирус и задержки зарплаты заставили боевиков сдаться правительству Сирии
17 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля

Читайте также

+7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
74.71
1.00 81.28
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:21
Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины
14:11
В МВД Башкирии объяснили инцидент с задержанием детей в Нефтекамске
14:05
«Моложавый образ»: Мария Порошина удивила фанатов новой прической
13:57
Пожары в районе Ачикольских озер Дагестана привели к экологической катастрофе
13:48
Глава ФМБЦ рассказал о применении телемедицины против коронавируса
13:40
Более 100 медиков заражены коронавирусом в Петербурге

Сейчас читают

ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого
«Сравняли счет»: мать Тимати показала детей рэпера от разных подруг
«Снова?!» — Тина Кунаки озадачила фанатов снимками в «интересном» положении

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок