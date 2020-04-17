Глава ФМБЦ рассказал о применении телемедицины против коронавируса

Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна Александр Самойлов в интервью МИЦ «Известия» рассказал о применении телемедицины против коронавируса.

По словам доктора медицинских наук, данный вид помощи пациентам и врачам в условиях режима самоизоляции крайне необходим.

«Мы являемся головным учреждением в системе ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство — Прим.ред.) с точки зрения научно-методического сопровождения. На базе нашего центра проводятся научные исследования, у нас есть свой большой клинический опыт. Наш центр имеет большую историю, в том числе — оказания помощи после чернобыльской катастрофы. С точки зрения опыта, готовности, технологий, наш центр оказывает методическую помощь врачам в системе ФМБА», — сказал Александр Самойлов.

Член-корреспондент РАН отметил, что в ФМБЦ организована работа колл-центра, который в круглосуточном режиме проводит консультации. В учреждении постоянно дежурят врачи-реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты. В случае, когда у медиков возникают вопросы относительно оказания помощи тяжелобольным пациентам, специалисты центра имени Бурназяна осуществляют поддержку.

«В случае необходимости даже забираем таких пациентов на себя. У нас хорошо отработаны Москва и Московская область. Мы достаточно много пациентов тяжелых забрали в наши стены. И точно так же мы сейчас отрабатываем этот механизм в регионах, там, где присутствует ФМБА», — отметил Александр Самойлов.

Глава ФМБЦ имени Бурназяна добавил, что в век информатизации возможности телемедицинских консультаций достаточно широки. Специалисты в силах дистанционно ознакомиться с параметрами пациента, передать снимки, оценить риски возможных осложнений и в результате принять важное тактическое решение по дальнейшему лечению.

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