Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
По словам президента России, средства выделены правительством на покупку оборудования и дооснащение коечного фонда.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Xinhua
Президент РФ Владимир Путин в рамках совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в стране в формате видеоконференции заявил, что регионы получат дополнительно более 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом.
Глава государства отметил, что данные средства выделены российским правительством на покупку оборудования и дооснащение коечного фонда.
«Знаю, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение специализированного коечного фонда. Хочу проинформировать вас о том, что правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на такие дополнительные заявки», — сказал Владимир Путин.
Российский лидер указал на необходимость использования выделенных ресурсов «эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно». Владимир Путин напомнил, что в целях поддержки регионального здравоохранения уже было направлено более 50 миллиардов рублей.
Президент России добавил, что в ближайшее время произойдет формирование дополнительного федерального резерва лекарственных препаратов и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медиков.
«Прошу оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и медицинские учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация», — сказал Владимир Путин.
Глава государства в очередной раз предупредил глав российских регионов о необходимости сохранения в полном объеме выплат и надбавок медицинским специалистам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы не разбирают своевременно деньги на борьбу с коронавирусом.
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