Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом

По словам президента России, средства выделены правительством на покупку оборудования и дооснащение коечного фонда.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Xinhua

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в рамках совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в стране в формате видеоконференции заявил, что регионы получат дополнительно более 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом.

Глава государства отметил, что данные средства выделены российским правительством на покупку оборудования и дооснащение коечного фонда.

«Знаю, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение специализированного коечного фонда. Хочу проинформировать вас о том, что правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на такие дополнительные заявки», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер указал на необходимость использования выделенных ресурсов «эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно». Владимир Путин напомнил, что в целях поддержки регионального здравоохранения уже было направлено более 50 миллиардов рублей.

Президент России добавил, что в ближайшее время произойдет формирование дополнительного федерального резерва лекарственных препаратов и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медиков.

«Прошу оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и медицинские учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация», — сказал Владимир Путин.

Глава государства в очередной раз предупредил глав российских регионов о необходимости сохранения в полном объеме выплат и надбавок медицинским специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы не разбирают своевременно деньги на борьбу с коронавирусом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 апр
Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
17 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля
17 апр
В России опробовали новейший метод лечения больных коронавирусом
17 апр
В парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции
17 апр
Глава Ленобласти разъяснил правила самоизоляции для жителей региона
17 апр
Эксперт рассказал, когда Петербург достигнет пика заболеваемости COVID-19
17 апр
«Береженого Бог бережет»: Путин о создаваемых резервах для борьбы с коронавирусом
17 апр
Власти Кубани продлили режим карантина из-за коронавируса до 30 апреля
17 апр
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
17 апр
РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы
+6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
Знаки зодиака, нацеленные только на серьезные отношения

Последние новости

20:29
Знаки зодиака, нацеленные только на серьезные отношения
20:21
Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
20:13
Полицейский обвинил жительницу Сахалина в нарушении карантина, перепутав с другой женщиной
20:05
Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
19:59
Бесстрашные россияне лезли по балконам, чтобы спасти людей из горящего дома под Парижем
19:53
Предвыборный штаб главы Белого дома нашел занятие американцам на карантине

Сейчас читают

ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество
Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться на пляже
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок