Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
Эта мера господдержки коснется тех, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Артем Коротаев, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Russian Government; ТАСС / Джапаридзе Михаил;
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах оставшимся без работы гражданам, пишет «Экономика сегодня».
Документом оговаривается, что речь идет о тех россиянах, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости. Эта социально незащищенная категория сможет получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей — в период с апреля по июнь.
При наличии у безработного гражданина несовершеннолетних детей на каждого из них положена ежемесячная надбавка в размере трех тысяч рублей.
Отмечается, что данная мера господдержки не распространяется на лиц, которые остались без работы вследствие нарушения ими трудовой дисциплины.
Документ вступает в силу с момента опубликования.
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