Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах оставшимся без работы гражданам, пишет «Экономика сегодня».

Документом оговаривается, что речь идет о тех россиянах, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости. Эта социально незащищенная категория сможет получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей — в период с апреля по июнь.

При наличии у безработного гражданина несовершеннолетних детей на каждого из них положена ежемесячная надбавка в размере трех тысяч рублей.

Отмечается, что данная мера господдержки не распространяется на лиц, которые остались без работы вследствие нарушения ими трудовой дисциплины.

Документ вступает в силу с момента опубликования.

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