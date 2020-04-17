Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
В субъектах РФ в техмедучреждениях, где будут лечиться пациенты с коронавирусом, развернут дополнительно 45 тысяч мест.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев,
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда. Об этом он сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Сегодня мною подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом», — рассказал он.
Он отметил, что речь идет о более 60 медицинских учреждениях, там будет развернуто 45 тысяч коек.
На оснащение и переоснащение этих мест выделят более 36 миллиардов рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству составить график распоряжения коечного фонда.
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