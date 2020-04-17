В субъектах РФ в техмедучреждениях, где будут лечиться пациенты с коронавирусом, развернут дополнительно 45 тысяч мест.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев,

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Эпидемия коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда. Об этом он сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Сегодня мною подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом», — рассказал он.

Он отметил, что речь идет о более 60 медицинских учреждениях, там будет развернуто 45 тысяч коек.

На оснащение и переоснащение этих мест выделят более 36 миллиардов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству составить график распоряжения коечного фонда.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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